Portes ouvertes des ateliers et démonstrations de nos savoirs-faire Bazart, 31 mars 2023, Saint-Antonin-Noble-Val. Portes ouvertes des ateliers et démonstrations de nos savoirs-faire 31 mars – 2 avril Bazart Vendredi 15h-19h : Exposition au rdc du travail des artisans d’art résidants à Bazart

Porte ouverte de l’atelier de sérigraphie et de l’atelier élément verre et démonstration des techniques de verre à la flamme.

Ateliers:

15h -19h Découverte de la découpe de verre.

16h -18h Atelier de découverte de la sérigraphie avec Les enfants chiens Samedi de 10h à 18h: Exposition du travail des artisans d’art résidant à Bazart

Portes ouvertes des ateliers de sérigraphie, tissage, broderie et arts graphiques.

Ateliers:

Le matin: 10h-12h Atelier découverte de la broderie à l’aiguille

L’apres-midi: 14h-16h Atelier de découverte de la couture avec Laure Vinciguerra

16h-18h Atelier de découverte du tissage avec Anaïs Duplan Dimanche de 10h à 18h Exposition du travail des artisans d’art résidant à Bazart

Portes ouvertes des ateliers de sérigraphie, tissage, broderie et arts graphiques.

Ateliers:

L’après-midi: 14h-16h Atelier de découverte de la gravure avec Marine Giacomi

16h-18h Atelier de découverte de l’illustration avec Camille Perreau Bazart 13 rue Saint Angel 82140 Saint Antonin Noble Val Saint-Antonin-Noble-Val 82140 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/39VA5SHDq »}, {« type »: « link », « value »: « https://lebazart.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T15:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 tissage sérigraohie Marine Giacomi

