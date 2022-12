Baz’Art de Noël au P400 Cherbourg-en-Cotentin, 17 décembre 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

Baz’Art de Noël au P400

61 Rue de l'Abbaye Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

2022-12-17 – 2022-12-17

Cherbourg-Octeville 61 Rue de l’Abbaye

Cherbourg-en-Cotentin

Manche

L’Autre Lieu organise son marché de Noël le samedi 17 décembre dans le P400

Tout au long de la journée découvrez les différents artisans et créateurs locaux ainsi que les résidents du quartier prioritaire des Fourches Charcot-Spanel qui vous proposent accessoires et objets sous diverses formes (céramique, illustration, couture, etc) et participez aux animations gratuites mises en place en continu : fabriquez votre tote bag avec l’association Walk’Art et passez au stand photos pour immortaliser votre passage au Baz’Art ??

L’association Lire et Faire Lire sera présente pour la lecture de contes de Noël :

de 11h à 11h45 pour les 0-3ans,

de 14h à 14h30 pour les 6-12ans,

et de 16h30 à 17h15 pour les 3-7ans.

D’autres animations sont à venir.

Une restauration sucrée-salée est prévue avec la présence du food-truck “Le temps d’une pause” ainsi qu’une buvette de chocolat et vin chaud, jus de fruits, etc.

+33 2 33 93 88 73 https://www.lautre-lieu.fr/

Cherbourg-Octeville 61 Rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin

