Bazarr – Release party La Bellevilloise Paris, samedi 2 mars 2024.

Le samedi 02 mars 2024

de 19h00 à 22h00

.Tout public. payant Préventes : 12 EUR

Bazarr en concert à La Bellevilloise vendredi 2 mars 2024.

Né à la fin des années 90 et natif de la banlieue parisienne, Bazarr duo composé de Tib et Julius s’est créé en mars 2017. Une rencontre hasardeuse lors d’un Open MIC à Paris, les propulsent rapidement sur les scènes et festivals de France. Alors âgé d’une vingtaine d’années, leur Reggae-Hip Hop détonnant raisonne dans le milieu underground des sound system sous le nom de S’N’K.

En 2023, après une centaine de dates, plusieurs EP et un 1 album S’N’K devient « Bazarr ». L’arrivée de Woogie (Batterie) et Damss (Basse) lance le groupe en live band. Leur nouvelle identité laisse place à encore plus d’authenticité. Julius et Tib jouent avec le second degré pour raconter leurs expériences, leurs tentatives, leurs rêves. Comme son nom l’indique, il sera difficile de ranger la musique de Bazarr dans une seule case. Tout y passe ou presque, du Rap à la Pop en passant par des sonorités Reggae ou 2 step.

« Plan B » leur premier album dévoilé le 06/10/23, se veut novateur et raisonne dans les oreilles des rêveurs égarés, ceux qui espèrent que les lumières du club ne s’éteignent jamais…

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Bazarr – Release party