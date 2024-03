Bazar des mômes Terre Bibliothèque Marcheprime, samedi 16 mars 2024.

Conte en kamishibaï, en images, marionnettes, objets et musique.

Compagnie Les Lubies

C’est l’histoire d’une bande de pingouins qui se retrouvent soudainement à errer sur l’océan, accrochés à leur bloc de glace qui n’a rien trouvé de mieux que de se détacher du continent blanc. Voilà qui est contrariant ! Seulement voilà, débarquer chez les autres, ce n’est pas aussi simple qu’ils le prévoyaient. Jusqu’au jour où… Plus de problème ! Ensemble, iIs trouvent la solution ! Et l’histoire se termine bien.

Adapté de Bienvenus de Barroux Éditions Kaleidoscope -Diffusion l’école des loisirs (2017)

De 3 à 7 ans

Gratuit sur inscription (bibliothèque 05 57 71 80 21 ou par mail bibliotheque@ville-marcheprime.fr)

Début : 2024-03-16 11:00:00

fin : 2024-03-16

Bibliothèque 4 Avenue de la République

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine bibliotheque@ville-marcheprime.fr

L’événement Bazar des mômes Terre Marcheprime a été mis à jour le 2024-03-08 par OT Coeur Bassin