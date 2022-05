Bazar des Groues #8 Vive les Groues, 4 juin 2022, Nanterre.

Bazar des Groues #8

le samedi 4 juin à Vive les Groues

BAZAR #8 ——– ### Vide grenier et marché des créateur.rice.s du coin. Tout au long de cette journée, des particulier.ère.s et créateur.rice.s du quartier viendront donner une seconde vie à leurs vêtements, objets à travers différents stands. Aussi, des ateliers dans la jardin seront organisés : semis, compost, atelier bouturage auprès des arbres du Grand Paris Express… il y en aura pour tous les goûts ! C’est le moment de venir découvrir ce jardin aux multriples branches afin d’appréhender les défis climatiques. Vive les Groues c’est un projet d’occupation de 5 ans sur un terrain de 9000m2 à Nanterre. Son objectif est d’accompagner la transition spectaculaire que va connaître le quartier des Groues dans les prochaines années, notamment à travers la culture d’une pépinière horticole urbaine. Aujourd’hui, cette ancienne friche prend des allures de tiers-lieu coopératif où un certain nombre d’acteur.rice.s de l’économie sociale et solidaire, voisin.e.s, artistes et entrepreneur.se.s s’y retrouvent pour développer leur projet et activité.

Entrée libre

Bazar #8 : vide grenier et marché des créateur.rice.s du coin !

Vive les Groues 290 rue de la Garenne 92000 Nanterre Nanterre Quartier du Parc Nord Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T00:30:00 2022-06-04T01:00:00;2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T18:00:00