BAZAR DES FORMES Ateliers enfants 13, 14, 20, 21 avril, 10h30-12h Gratuit Cet atelier vous emmène à la recherche des instruments aux formes bizarres du MIV. Une fois trouvés, vous découvrirez pourquoi ils sont faits ainsi et les sons qu’ils peuvent émettre. **Atelier (4-6 ans)** Mercredi 13 avril Jeudi 21 avril **Atelier (7-12 ans)** Jeudi 14 avril Mercredi 20 avril Inscription au 02 32 36 28 80 ou [[miv@epn-agglo.fr](miv@epn-agglo.fr)](miv@epn-agglo.fr)

Le Musée des Instruments à vent 2, rue d'Ivry 27750 La Couture-Boussey

