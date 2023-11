Bazar de Noel de Canopy Espace Conopy Paris, 16 décembre 2023, Paris.

Du samedi 16 décembre 2023 au dimanche 17 décembre 2023 :

samedi, dimanche

de 13h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

L’Espace Canopy organise son bazar de fin d’année les samedi 16 et dimanche 17 décembre de 13h à 18h.

Si vous cherchez encore des idées de cadeaux pour vos

proches, rendez-vous au 19 rue Pajol,

vous ne serez pas déçus. Des dizaines d’artisants vous proposeront des bijoux,

des gravures, des illustrations et plein d’autres objets qui feront de parfaits

cadeaux. En outre, si vous

aimeriez donner une seconde vie aux objets que vous n’utilisez plus,

n’hésitez pas à venir les échanger à notre vente de Noel. Les livres, les

bibelots ainsi que les vêtements sont bienvenus. On vous attend avec beaucoup

de joie hivernale !

Autour d’un bon vin chaud et de délicieuses crêpes selon

votre choix. Enfin partager un moment ensemble.

Faites circuler l’information autour de vous !

Lieu de vente : 19 Rue Pajol, 75018, Paris 18e Arrondissement

Quand : Samedi 16 et dimanche 17 décembre 2023

Horaires : Samedi de 13h à 18, Dimanche de 13h à 17h

Espace Conopy 19 rue Pajol 75018 Paris

Contact :

samedi et dimanche 16 et 17 décembre 2023, à partir de 13:00h