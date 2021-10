BAZAR Changé, 23 janvier 2022, Changé.

BAZAR Changé

2022-01-23 17:00:00 – 2022-01-23

Changé Sarthe Changé

Entrez, entrez dans BAZAR, l’atelier d’un étrange inventeur et de son assistante qui

viennent d’un tout petit pays très lointain, où il fait très froid.

Comme personne ne vient jamais leur rendre visite, ils ont entrepris de faire le tour du

monde pour présenter aux enfants d’ici et d’ailleurs les Fantastiques… Les Jouets du

Grand Bazar Ambulant du Professeur Vladimir. Ils sont très différents des jouets habituels

car ils sont tous uniques et on raconte que certains ont des pouvoirs magiques !

Bazar est à la fois un spectacle de conte, de marionnette et de théâtre, où la musique

(piano, mélodica, percussions, bruitages…) est créée en direct pour nous embarquer

dans cet univers fantastique à la frontière entre conte, rêve et realité.

Il nous emporte loin et nous laisse des images plein la tête !

accueil@lerabelais.org

Changé

