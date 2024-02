BAZAR A BEGARD #2 MJC Bégard, vendredi 8 mars 2024.

Concert / Rap à la MJC de Bégard. Un douple plateau avec le rappeur quimpérois ANT et les guingampais MORSKOUL. Une mise en avant des talents locaux du rap. Un concert organisé par 10 jeunes de la MJC de Bégard.

Et pour clore la soirée, place au DJ local bien connu DJ FABER G pour 1h de dancefloor endiablé /

Dress Code Noir et Blanc / Foodtruck Niko Burger .

Début : 2024-03-08 19:00:00

MJC 17 Rue de Guingamp

Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne accueil@mjcbegard.fr

