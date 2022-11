Aman Dhio en quartet || Apéro-concert Bazanaom – B3, 17 novembre 2022, Caen.

Aman Dhio en quartet || Apéro-concert Jeudi 17 novembre, 18h30 Bazanaom – B3

Troisième proposition d’un mois de festivités pour célébrer l’ouverture du Bal Monté ! Au programme, et jusqu’au 02 décembre, des concerts et spectacles de supers artistes, le tout à prix libre !

OUVERTURE DES PORTES : 18H30

Découvrez l’univers du Rebetiko, « blues » grec des années 1920, musique migrante, autrefois réprimée, revendiquant la liberté, évoquant le déracinement, l’exil forcé, mais aussi l’alcool, le haschisch, l’amour…

Dans ce répertoire, s’invitent des chants d’autres horizons proches : turc, kurdes ou roumain, musiques traditionnelles qui résonnent toujours aujourd’hui. Reliées au monde, généreuses, inspirées, elles se partagent spontanément !

Aman Dhio se les réapproprie, tisse de nouvelles couleurs où se mêlent les sonorités du violon, de la mandoline, du bouzouki, de l’accordéon…

Le Bazarnaom