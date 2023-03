Ateliers Jobs d’été Baz’Ados Baziège Catégories d’Évènement: Baziège

Haute-Garonne

Ateliers Jobs d’été Baz’Ados, 17 mai 2023, Baziège. Ateliers Jobs d’été Mercredi 17 mai, 14h00 Baz’Ados Gratuit Ces ateliers sont proposés dans le cadre du Forum Jobs d’été organisé par l’Info jeunes du Sicoval le mercredi 19 avril de 14h à 17h30 à la Salle des fêtes de Ramonville. Au programme une vingtaine d’entreprises présentes et près de 500 offres proposées aux jeunes de 18 à 29 ans.

Les jeunes avec ou sans expérience, à la recherche d’un job saisonnier ou de CDI étudiant, pourront y rencontrer les employeurs qui recrutent et bénéficier d’informations pratiques, de conseils et d’astuces et bien sûr d’offres de jobs dans les secteurs de l’animation et loisirs, des services à la personne, de l’agriculture, du commerce, de l’hôtellerie restauration, de l’intérim… Baz’Ados 02 Rue Porte d’Engraille, 31 450 Baziège Baziège 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 75 10 04 »}, {« type »: « email », « value »: « information.jeunesse@sicoval.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-17T14:00:00+02:00 – 2023-05-17T17:00:00+02:00

2023-05-17T14:00:00+02:00 – 2023-05-17T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Baziège, Haute-Garonne Autres Lieu Baz'Ados Adresse 02 Rue Porte d'Engraille, 31 450 Baziège Ville Baziège Departement Haute-Garonne Age min 18 Age max 29 Lieu Ville Baz'Ados Baziège

Baz'Ados Baziège Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/baziege/

Ateliers Jobs d’été Baz’Ados 2023-05-17 was last modified: by Ateliers Jobs d’été Baz’Ados Baz'Ados 17 mai 2023 Baz'Ados Baziège Baziège

Baziège Haute-Garonne