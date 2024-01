Marché de producteurs / Brunch des chefs / Goûter Gourmand BAZAAR ST-SO Lille, dimanche 21 janvier 2024.

Marché de producteurs / Brunch des chefs / Goûter Gourmand Un dimanche #Locavore à partager en famille ou entre amis ! Dimanche 21 janvier, 10h00 BAZAAR ST-SO Entrée libre et gratuite I Brunch sur réservations

Dans le cadre de la 2ème édition de l’événement du “ ”, le club de la gastronomie “ ” vous propose le dimanche 21 janvier à partir de 11h00, et jusqu’à 14h, un grand “ “ au Bazaar St-So.

Christophe Hagnerelle (Le val d’auge), (L’Octopus restaurant), Thibaut Fourdrinier (La Salle A Manger) et (L’âme au vert) notamment, revisitent et interprètent à leurs manières les grands classiques de ce rendez-vous dominical !

Il y en aura pour tous les goûts, petits et grands, puisqu’à partir de 16h00, sera proposé un û .

Toute la journée, de 10h à 18h, se tiendra un é qui proposeront leurs spécialités à la vente.

BAZAAR ST-SO 292 rue Camille Guérin, Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Lille Tables & Toques