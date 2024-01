Banquet d’ouverture « Cheffes bouillonnantes » – Vendredi 19 janvier 2024 Bazaar St So Lille, vendredi 19 janvier 2024.

Banquet d’ouverture « Cheffes bouillonnantes » – Vendredi 19 janvier 2024 Une symbiose gastronomie & humour pour un diner exceptionn-ELLES ! Vendredi 19 janvier, 19h00 Bazaar St So Sur Réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T19:00:00+01:00 – 2024-01-19T22:30:00+01:00

Fin : 2024-01-19T19:00:00+01:00 – 2024-01-19T22:30:00+01:00

2 cheffes virtuoses des papilles, 1 humoriste extravagante et déjantée : 3 artistes pour une soirée exceptionn-ELLES célébrant les talents au feminin !

C’est la promesse singulière proposée par le “banquet d’ouverture” de cette 2ème édition de l’événement du “ ” le vendredi 19 janvier au Bazaar St So, un dîner spectacle conjuguant audace, créativité et élégance.

Plongez dans une expérience rythmée par l’alternance entre :

dégustations de mets raffinés et savoureux concoctés par (Origine restaurant ) et (Top Chef 2023)

et les happenings performés par la truculente et tonitruante comédienne Marie Viviane Burigat.

Rejoignez-nous pour cette soirée qui s’annonce désopilante & délicieuse !

Réservez vos places dès maintenant via le lien en commentaire

Tarif : 95€ TTC/ personne

Bazaar St So 292 Rue Camille Guérin, 59800 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/lille-tables-et-toques-met-le-bouillon/evenements/lille-table-et-toques-le-bouillon-19-01-2024?fbclid=IwAR2h6vIHNE8-sZ7kXxcZRDzMUJGnDsM-Wxw80z8aVXy3BQ3ytVwkoXbmNUU »}]

Lille Tables & Toques