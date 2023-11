Ateliers Graines d’Architectes Bazaar St So Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Ateliers Graines d’Architectes Bazaar St So Lille, 10 janvier 2024, Lille. Ateliers Graines d’Architectes 10 janvier – 19 juin 2024, les mercredis Bazaar St So sur inscriptions Les ateliers Graines d’Architectes débarquent en 2024 avec un nouveau format ! (un mois=une thématique)

Par des observations et des références concrètes attachées aux univers de l’architecture, du paysage et de la ville les enfants abordent les notions d’espaces, de structure, d’habitat, de mobilité, et de design. Grâce à une approche par maquettes, collages, dessins, jeux, visites, les enfants développent des thèmes variés tout en laissant libre court à leur imagination et à leur créativité. Bazaar St So 292 Rue Camille Guérin, 59800 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/waao-centre-d-architecture-et-d-urbanisme/evenements/graines-d-architectes-2024 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-10T14:00:00+01:00 – 2024-01-10T16:30:00+01:00

Détails
Catégories d'Évènement: Lille, Nord
Autres
Lieu
Bazaar St So
Adresse
292 Rue Camille Guérin, 59800 Lille
Ville
Lille
Departement
Nord
Age min
7
Age max
13

