Nord Journée Portes Ouvertes WAAO – atelier pédagogique Bazaar St So Lille, 20 décembre 2023 15:00, Lille. Journée Portes Ouvertes WAAO – atelier pédagogique Mercredi 20 décembre, 16h00 Bazaar St So entrée libre – envoyer un mail de présence de préférence Nous vous invitons le mercredi 20 décembre à partir de 16h, au Bazaar-St-So pour un goûter de noël WAAO (gratuit) ! Une occasion de réaliser une boule architecturale de noël, et de vous dévoiler le programme des ateliers 2024.

Que vous vous soyez parents, animateur.ices dans un centre social, une association, une maison jeunesse, ensiegnant.es venez nous rencontrer avec les enfants ! Pour plus d’informations, retrouvez-nous le mercredi 20 décembre au Bazaar-St-So et envoyez vos questionnement / demande à l’adresse kids@waao.fr Bazaar St So 292 rue Camille Guérin Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France +33601430174 [{« type »: « email », « value »: « kids@waao.fr »}] [{« link »: « mailto:kids@waao.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Age min 5 Age max 18

