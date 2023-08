Conférence-débat Christine Leconte ‘Réparer la Ville’ Bazaar St So Lille, 15 septembre 2023, Lille.

Conférence-débat Christine Leconte ‘Réparer la Ville’ Vendredi 15 septembre, 18h00 Bazaar St So Gratuit sous réservation

Christine Leconte est présidente du Conseil national de l’Ordre des architectes et co-autrice du livre “Réparons la ville !” écrit avec Sylvain Grisot.

Enseignante à l’ENSA-Versailles, son engagement est écologique, social et culturel. Elle prône le droit à l’architecture pour tous, et pousse le développement des solutions pionnières qui existent en urbanisme et en architecture pour s’adapter et atténuer les effets du changement climatique.

A l’occasion de sa contribution à l’exposition “La ville tourne en rond?” et du lancement des Journées Européennes du Patrimoine 2023, Christine Leconte présentera les grands enjeux de la ville contemporaine pensée sous le prisme du réemploi. Comment faire la ville sur la ville, avec l’existant ? Quelles solutions existent pour faire autrement, en réparant la ville plutôt qu’en la construisant ?

18h : ouverture des portes 19h : conférence de Christine Leconte 19h45 : débat avec le public

+ Nocturne de l’exposition jusqu’à 23h

Réservation via : https://www.helloasso.com/associations/waao-centre-d-architecture-et-d-urbanisme/evenements/conference-debat-de-christine-leconte-reparer-la-ville

Bazaar St So 292 rue Camille Guérin 59000 Lille Lille 59033 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/waao-centre-d-architecture-et-d-urbanisme/evenements/conference-debat-de-christine-leconte-reparer-la-ville »}] Le Bazaar St So est une ancienne gare devenue un tiers lieux de 5 000 m² dédié à l’économie créative : des designers, artisans, scénographe… Situé en plein centre ville dans une ancienne gare de marchandise, il reçoit au quotidien 300 personnes, et accueille des formations, des conférences, des évènements festifs en semaine et le week-end. Métro Lille Grand Palais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T18:00:00+02:00 – 2023-09-15T20:00:00+02:00

2023-09-15T18:00:00+02:00 – 2023-09-15T20:00:00+02:00

Bazaar St So