Exposition « La ville tourne en rond? Architecture, ville, et paysage : modes de (ré)emploi Bazaar St So Lille, 15 septembre 2023, Lille.

Et si la ville était animée par un cycle, lui permettant de s’autoréguler, de se régénérer, à l’image du cycle de la vie ? La notion de ville circulaire exprime l’idée qu’elle puisse se construire sur elle-même, à partir des ressources existantes. Pourtant, la ville semble aussi tourner en rond, renouvelant depuis de nombreuses années les mêmes pratiques anthropocentrées et productivistes.

Cette nouvelle exposition présente le réemploi comme l’une des alternatives à l’architecture, à la ville et au paysage. Elle est le fruit de la rencontre avec une centaine d’aménageurs, habitants, institutions, associations, artisans, entreprises, architectes, paysagistes, designers et urbanistes. Elle témoigne ainsi de l’énergie collective et enthousiaste de toutes ces personnes qui initient des projets innovants au quotidien.

Imaginée comme une série de modes d’emploi à la portée de tout.es, cette exposition présente le ré-emploi sous différents prismes : les matériaux, les espaces, la nature, les bâtiments, les friches, les usages, les filières…

Ces modes de ré-emploi ne sont pas “exhaustifs” mais “exhausteurs”. Ils cherchent à révéler le sensible, à développer notre curiosité, à dépasser les idées reçues, à toucher du doigt les habitudes de ceux qui font et habitent nos villes. Plus de 50 projets seront présentés sous forme de témoignages, maquettes, photos, vidéos et autres artefacts.

Rien n’est laissé au hasard – dans une logique de circularité –du contenu à la scénographie déployée. Cette exposition est initiée au Bazaar st So – tiers-lieu dans lequel elle est présentée pour la première fois – où travaillent chaque jour de nombreux résidents. Nous y exprimons la diversité des métiers, des personnes et des compétences humaines que rassemble ce même lieu. Les textes, les contenus, la mise en forme et la scénographie ont été conçus avec des résidents.

Des visites de l’exposition sont organisées à l’occasion, pour le grand public et pour le jeune public (7-13 ans avec des livrets de médiation)

Autour de l’exposition et à l’occasion des JEP 2023, vous retrouvez un parcours de cabanes en réemploi, des visites commentées et des ateliers enfants.

Pour finir le vendredi 15 septembre, Christine Leconte, présidente du Conseil National de l’Ordre des Architectes aminera une conférence au sein du Bazaar-St-So.

Bazaar St So 292 rue Camille Guérin 59000 Lille Lille 59033 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Le Bazaar St So est une ancienne gare devenue un tiers lieux de 5 000 m² dédié à l'économie créative : des designers, artisans, scénographe… Situé en plein centre ville dans une ancienne gare de marchandise, il reçoit au quotidien 300 personnes, et accueille des formations, des conférences, des évènements festifs en semaine et le week-end.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T12:00:00+02:00 – 2023-09-15T20:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

WAAO + Atelier Bienvu