Jeu des 7 familles de la seconde main Bazaar St So Lille, 9 septembre 2023, Lille.

Jeu des 7 familles de la seconde main Samedi 9 septembre, 14h30 Bazaar St So entrée gratuite

Bientôt la fin de l’été, mais pas des ateliers

Le samedi 9 septembre, l’association Pousses d’Artisans invite les jeunes curieuses et curieux à découvrir les incroyables possibilités des matières et objets en fin de vie ! Recycler, réparer, rénover … tout est possible avec un peu d’habileté et d’imagination. Autour d’un jeu des 7 familles coloré et ludique, la seconde main est un univers magique ! Atelier pédagogique ouvert aux 6-12 ans.

Animé par les membres de l’Association Pousses d’Artisans

Bazaar St So 292 Rue Camille Guérin, 59800 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T14:30:00+02:00 – 2023-09-09T16:30:00+02:00

WAAO- Atelier BienVu