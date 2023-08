Comment développer de nouvelles solutions de dépollution des sols ? Bazaar St So Lille Catégories d’Évènement: Lille

Comment développer de nouvelles solutions de dépollution des sols ? Mercredi 30 août, 14h30 Bazaar St So entrée libre – inscription recommandées Mercredi rime avec Ateliers au WAAO ATELIER – ÉCHANGE avec Mathilde Betremieux – Comment développer de nouvelles solutions de dépollution des sols ? L'utilisation croissante de granulats naturels dans la construction a entraîné la surexploitation et l'épuisement de certaines ressources. Le réemploi de déchets comme matériaux alternatifs représente une solution durable, mais nécessite une dépollution préalable. Mathilde Betremieux s'est intéressé au cas des sédiments de dragage (mélange de sables, limons et argiles extraits du fond des cours d'eau pour maintenir la navigabilité) dans le cadre d'une thèse encadrée par Junia-HEI. Le traitement électrocinétique rend les polluants mobiles et donc extractibles plus facilement, permettant la valorisation de ce type de déchets. Une filière de dépollution est indispensable dans ce secteur, notamment pour répondre aux nouvelles directives gouvernementales. Venez découvrir sa recherche, lors de l'atelier/échange de Mathilde, découvrez les secrets scientifiques, et devenez expert de la dépollution des sédiments de dragage ! Mathilde Bretemieux, chercheuse scientifique, université de Junia Hei, propose un atelier Dans le cadre de l'exposition « La ville tourne en rond ? » Bazaar St So 292 Rue Camille Guérin, 59800 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

