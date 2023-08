Stage adolescent – Vers les métiers de l’architecture Bazaar St So Lille, 21 août 2023, Lille.

Stage adolescent – Vers les métiers de l’architecture 21 – 25 août Bazaar St So sur inscriptions

Le stage « Vers les métiers de l’architecture » est destiné aux jeunes entre 14 et 18 ans intéressés par l’architecture et curieux des métiers qui en découlent. Pendant une semaine, les jeunes font une immersion à la découverte des différentes facettes du métier. Le programme est riche et ludique avec des temps d’échanges et de réalisations.

Le WAAO propose de découvrir la notion de ville recyclée, fil rouge de cette saison 2023. Au cours de ces ateliers, les adolescents vont questionner le réemploi et le recyclage autour de différents sujets : espaces publics, friches, biodiversité, matériaux, … Ces ateliers permettront de découvrir les manières de faire et penser la ville à partir de l’existant.

Du 21 août au 25 août 2023

Durée : de 14h à 17h

Public : de 14 ans à 18 ans

Tarif : 170€ / 155€ (adhérent)

Bazaar St So 292 Rue Camille Guérin, 59800 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

WAAO – centre d’architecture et d’urbanisme