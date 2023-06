EXPOSITION LA VILLE, TOURNE EN ROND ? Bazaar St So Lille, 7 juillet 2023, Lille.

EXPOSITION LA VILLE, TOURNE EN ROND ? 7 juillet – 16 septembre Bazaar St So Entrée Libre

Le réemploi comme l’une des alternatives à l’architecture, à la ville et au paysage.

Et si la ville était animée par un cycle, lui permettant de s’autoréguler, de se régénérer, à l’image du cycle de la vie ? La notion de ville circulaire exprime l’idée qu’elle puisse se construire sur elle-même, à partir des ressources existantes. Pourtant, la ville semble aussi tourner en rond, renouvelant depuis de nombreuses années les mêmes pratiques anthropocentrées et productivistes.

Imaginée comme une série de 8 modes d’emploi à la portée de tou.t.es, cette exposition présente le ré-emploi sous différents prismes : les matériaux, les espaces, la nature, les bâtiments, les friches, les usages, les filières… Chaque notice vise à décoder des méthodes et pratiques, identifier des points bloquants et y répondre par plus de 50 initiatives concrètes illustrées de témoignages, maquettes, photos, vidéos et autres artefacts.

Ces modes de ré-emploi ne sont pas “exhaustifs” mais “exhausteurs”. Ils cherchent à révéler le sensible, à développer notre curiosité, à dépasser les idées reçues, à toucher du doigt les habitus de ceux qui font et habitent nos villes, leurs manières d’appréhender les espaces, leurs visions du territoire.

Ils mettent en pratique l’idée que pour faire la ville de demain, il est nécessaire de réparer celle qui existe déjà.

Production : Bazaar St So

Dans le cadre de la saison 2023 “un été au Bazaar”

Commissariat : WAAO – centre d’architecture et d’urbanisme

Scénographie : Polygraphik, Studio Millimètre

Graphisme : Polygraphik, Atelier BienVu

Partenaires et sponsors : Région Hauts-de-France, Ministère de la Culture, Ville de Lille, Ministère de la cohésion des territoires, Ordre des architectes Hauts de France, Myral, Vandersanden, Ramery, Eiffage Construction, Nacarat, Veolia, Edwood Construction, Redcat Architecture

Ce projet s’inscrit dans le cadre de « L’Été culturel », manifestation à l’initiative du ministère de la Culture, et bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France.

Bazaar St So 292 Rue Camille Guérin Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

