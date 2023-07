UN ÉTÉ AU BAZAAR : LA VILLE RECYCLÉE Bazaar St So Lille, 7 juillet 2023, Lille.

Le Bazaar propose sa première saison estivale : Un Été au Bazaar.

Des transats, des brocantes, une gigantesque terrasse ensoleillée, des jeux pour petits et grands, des ateliers : cours de yoga et de danse… Pour accompagner cette saison, le Bazaar propose deux projets autour du thème de la ville recyclée.

C’est une partie du programme que vous réserve le Bazaar pour cet été, du lundi au dimanche.

En prenant en compte les constats environnementaux et climatiques alarmants, que nous ne pouvons plus nier, le Bazaar, accompagné par le WAAO, propose une programmation autour du réemploi et du recyclage de nos villes.

Nous pensons à recycler nos bouteilles d’eau, mais qu’en est t-il de nos bâtiments ? Lorsque nous savons que le secteur de la construction est le domaine le plus polluant, il en va de se poser les bonnes questions et d’interroger les diverses parties prenantes qui “font la ville” pour comprendre quelles pistes d’action et d’amélioration seraient possibles de mettre en place pour “faire la ville plus durablement”.

Le Bazaar a commissionné le WAAO, centre d’architecture et d’urbanisme de Lille, pour vous proposer une exposition retraçant des projets locaux sur la manière de réinventer la ville de manière plus propre.

L’équipe du WAAO a donc rencontré pendant plusieurs mois divers acteurs de terrain.

En parallèle de cette exposition, la programmation s’enrichie d’une seconde exposition, proposée par Justien Tribillon, curateur, écrivain et éditeur dont le travail aborde différents media et disciplines : sciences sociales, photographie, architecture et histoire.

Bazaar St So 292 Rue Camille Guérin, 59800 Lille

