Évènement gratuit proposé par le WAAO. La Braderie est un lieu ouvert à tous afin d'exposer vos initiatives et expérimentations autour de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, auprès d'un large public. Cet événement est l'occasion de rencontrer tout un milieu professionnel, pouvant engager de nouvelles opportunités de coopération.

Cette année au programme :

ATELIERS

→ Le Divan d’enquête de psychanalyse urbaine proposé par Christophe Bartholeyns, de l’association des urbaniste des Hauts-de-France – de 14h à 18h.

→ Atelier animé par le collectif 15 Alors – de 10h à 18h.

→ Réalisation d’une carte mentale participative sur le ressentis dans l’espace public, proposé par l’agence POWA – de 10h à 18h.

→ Démonstration de la technique du tufting par Kapetto – 10h à 18h. TABLES RONDES

→ De 13h30 à 14h15 – Présentation de l’ouvrage « Peu importe la couleur de l’horizon ».

Récit de voyage écrit par Nicolas Quenson – architectes.

→ de 14h30 à 16h – présentation de l’ouvrage « Architecture frugale : 20 bâtiments inspirants en Hauts-de-France ». Co écrit avec La Frugalité Heureuse et Créative HdF autour de quatre projets présent dans le livre.

→ « Retours d’expériences de femmes architectes ».

Animé par Béatrice Auxent – architectes. EXPOSITIONS

→ « La production graphique dans la sphère architecturale » par Malou Eude, architecte et graphiste.

→ Technique de réalisation de maquette en architecture par Mathieu Picart, Designer produit et artiste.

→ « Cabanes sur l’île » – Exposition de maquettes de cabanes en bois par le WAAO.

→ Exposition de réalisations végétales – cadre, murs, objets… par Respinov. STANDS & POP UP STORE

→ Une vente exclusive de l’ouvrage « Architecture frugale : 20 bâtiments inspirants en Hauts-de-France » Co écrit avec La Frugalité Heureuse et Créative Hauts de France. → Avec les stands de l’Ordre des Architetces des Hauts de France, Soreli et la SPL, la Fabrique des Quartiers, l’atelier POWA, Maison Totem, l’Association Urbanistes des Hauts-de-France, l’agence Architectuelles HdF, l’atelier LMA, Passeur d’objets, B pictures, Les Conceptions du Dahut . . . et bien plus encore ! ? Stands 10h > 18h

? Buvette petite restauration et dj set > 23h

? Bazaar St So, 292 rue Camille Guérin

? métro Grand Palais

Bazaar St So 292 Rue Camille Guérin Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

2023-06-10T10:00:00+02:00 – 2023-06-10T23:00:00+02:00

