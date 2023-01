STAGE ENFANT – ARCHITECTURE EN TERRE CRUE Bazaar St So Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

STAGE ENFANT – ARCHITECTURE EN TERRE CRUE Bazaar St So, 13 février 2023, Lille. STAGE ENFANT – ARCHITECTURE EN TERRE CRUE 13 – 17 février Bazaar St So

Sur inscription

Viens découvrir des exemples d’hier et d’aujourd’hui et construire ta maquette en terre crue. Bazaar St So 292 Rue Camille Guérin Lille Lille-Centre Lille 59000 Nord Hauts-de-France La terre est la matière première la plus disponible sous nos pieds. Elle est l’un des matériaux de construction des plus anciens et l’un des plus durables. L’architecture en terre crue est une solution aux enjeux environnementaux actuels. Viens découvrir des exemples d’hier et d’aujourd’hui et construire ta maquette en terre crue.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-13T14:00:00+01:00

2023-02-17T16:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Bazaar St So Adresse 292 Rue Camille Guérin Lille Lille-Centre Ville Lille Age maximum 99 lieuville Bazaar St So Lille Departement Nord

Bazaar St So Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

STAGE ENFANT – ARCHITECTURE EN TERRE CRUE Bazaar St So 2023-02-13 was last modified: by STAGE ENFANT – ARCHITECTURE EN TERRE CRUE Bazaar St So Bazaar St So 13 février 2023 Bazaar St So Lille lille

Lille Nord