Viens imaginer, durant le prochain trimestre d’ateliers Graines d’architecte, une ville incroyable fabriquée avec une économie de moyens : du carton et des tubes de carton. Bazaar Saint So 292 rue Camille Guérin Lille-Centre Lille 59000 Nord Hauts-de-France LA VILLE RECYCLEE SELON MICHEL GONDRY Tu as un intérêt pour l’architecture, tu es créatif, et le décor de cinéma t’intéresse? Alors viens imaginer, durant le prochain trimestre d’ateliers Graines d’architecte, une ville incroyable fabriquée avec une économie de moyens : du carton et des tubes de carton. A l’image de l’univers simple, sobre, et créatif du cinéaste Michel Gondry, viens te mettre dans la peau d’un architecte scénographe et construit un décor de ville en carton! Du 04 janvier au 22 mars

Durée : 2h30 – les mercredis de 14h à 16h30

Public : De 8 ans à 13 ans

Tarif : 140 €/trimestre ou 350 € à l’année – tarif adhérent 126 €/trimestre Lieu : WAAO – Bazaar St So

292 rue Camille Guérin 59000 Lille

