Semaine de réduction des déchets Bazaar Saint So Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Semaine de réduction des déchets Bazaar Saint So, 19 novembre 2022, Lille. Semaine de réduction des déchets 19 – 23 novembre Bazaar Saint So

Entrée libre, gratuit

A l’occasion de la semaine de réduction des déchets du 19 au 27 novembre 2022, la Ville vous accompagne pour mettre en lumière les bonnes pratiques de réduction des déchets. handicap moteur mi Bazaar Saint So 292 rue Camille Guérin Lille-Centre Lille 59000 Nord Hauts-de-France Coordonnée en France par l’ADEME, la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) est un temps fort de mobilisation qui se déroule du 19 au 27 novembre 2022 pour mettre en lumière les bonnes pratiques de réduction des déchets. En 2020, un habitant de la métropole produit 557 kg de déchets ménagers et assimilés. A l’échelle nationale, la quantité de déchets a doublé en 40 ans : nous achetons plus et plus fréquemment.

Face à ce constat, la réduction des déchets est une démarche essentielle afin d’économiser les matières premières épuisables, de limiter les impacts sur l’environnement et de diminuer le coût des déchets pour chacun. La réussite de la réduction des déchets est donc basée sur la prévention des déchets, c’est-à dire avant que celui-ci ne soit produit, car le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. Nous vous donnons rendez-vous du samedi 19 au mercredi 23 novembre au Bazaar Saint So et dans d’autres lieux de la ville du jeudi 24 au dimanche 27 novembre. Venez nombreux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T10:00:00+01:00

2022-11-23T18:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Bazaar Saint So Adresse 292 rue Camille Guérin Lille-Centre Ville Lille lieuville Bazaar Saint So Lille Departement Nord

Bazaar Saint So Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Semaine de réduction des déchets Bazaar Saint So 2022-11-19 was last modified: by Semaine de réduction des déchets Bazaar Saint So Bazaar Saint So 19 novembre 2022 Bazaar Saint So Lille lille

Lille Nord