Cabanes-sur-l’île : des micro-architectures éphémères dans la ville Bazaar Saint Sauveur Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Cabanes-sur-l’île : des micro-architectures éphémères dans la ville Bazaar Saint Sauveur Lille Lille, 14 octobre 2023, Lille. Cabanes-sur-l’île : des micro-architectures éphémères dans la ville Samedi 14 octobre, 15h00 Bazaar Saint Sauveur Lille Gratuit, inscription conseillée hello@waao.fr Cabanes-sur-l’île : des micro-architectures éphémères dans la ville

Venez rencontrer les architectes de ces réalisations surprenantes qui ont pris place dans différents lieux de la ville. Pour les JNA, c’est l’atelier LMA et les compagnons du devoir qui présenteront leur cabane en forme de cadran solaire conçue entièrement en matériau réemploi. L’occasion de découvrir ce projet atypique et l’ensemble du parcours de cabanes. Bazaar Saint Sauveur Lille Bazaar St So, 292 rue Camille Guérin, Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France La Gare Saint Sauver a rouvert ses portes le 08 juillet dans le cadre de l’événement « Voyage, Voyages ». Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs. Métro : ligne 2 – Arrêt Lille Grand Palais – Mairie de Lille Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:30:00+02:00

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:30:00+02:00 WAAO Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Bazaar Saint Sauveur Lille Adresse Bazaar St So, 292 rue Camille Guérin, Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Bazaar Saint Sauveur Lille Lille latitude longitude 50.626798;3.074956

Bazaar Saint Sauveur Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/