BAZ 2022 Ouverture : Morcheeba (UK) – La Chica (VEN)

BAZ 2022 Ouverture : Morcheeba (UK) – La Chica (VEN) Tillé

2022-03-17 – 2022-03-17

Tillé Oise Tillé

28 28 Le groupe culte Morcheeba sera à l’Elispace en soirée d’ouverture du Blues Autour du Zinc.

Morcheeba est l’un des projets les plus intéressants et représentatifs de la scène trip-hop britannique. Un genre musical intemporel avec son mélange de downtempo, de pop et de soul. Venez découvrir, en live, la voix suave de la charismatique Skye Edwards et la guitare psychédélique et soignée de Ross Godfrey. Ils interpréteront des extraits de leur excellent dernier album, « Blackest Blue » sorti en 2021.

Le Blues autour du Zinc

Tillé

