BAZ 2022 Clôture : Lonny (FR) – Natalia M.King (USA) Beauvais, 27 mars 2022, Beauvais.

BAZ 2022 Clôture : Lonny (FR) – Natalia M.King (USA) Beauvais

2022-03-27 18:00:00 – 2022-03-27 21:00:00

Beauvais Oise

Lorsque l'on parle de folk, on cite souvent les textes. L'auteure Lonny est talentueuse, mais la compositrice l'est tout autant. Sa guitare acoustique rend hommage au folk classique et son écriture, musicale et littéraire, respire la modernité. La créativité est bien présente et devient une belle offrande pour la voix cotonneuse de Lonny. Justement, elle nous présentera les titres de son album, le bien nommé : "Ex-veto".

Natalia M. King chante avec naturel, avec son âme, avec un talent inné. Par ailleurs, l’Américaine possède l’intelligence d’éviter de corrompre sa voix avec des effets de style. La musique soul est inscrite dans ses gènes et elle compose des chansons raffinées entre blues intense et jazz nocturne. Ainsi, elle offre au public quelques reprises qu’elle réinvente avec ses musiciens. Tout cela est parfaitement maitrisé et la scène reste le meilleur moyen de se saisir du talent de Natalia M. King. À noter, un titre qui illustre parfaitement le style deep blues : “Play On”. Cette chanson, écrite et composée par la chanteuse, figure sur son dernier album, « Woman Mind Of My Own ».

