BAZ 2022 Beaux Gris Gris & The Apocalypse (USA) – Jessie Lee & The Alchemists (FR) Beauvais, 22 mars 2022, Beauvais.

BAZ 2022 Beaux Gris Gris & The Apocalypse (USA) – Jessie Lee & The Alchemists (FR) Beauvais

2022-03-22 20:30:00 – 2022-03-22 23:00:00

Beauvais Oise

20 20 Sortez vos gris-gris et venez découvrir cette belle apocalypse constituée de musiciens très à l’aise sur scène. Ce séduisant bordel bien ordonné s’est formé, en 2017. Beaux Gris Gris & The Apocalypse façonne une énergie dans un blues typique de la nouvelle Orléans, avec le plaisir d’y intégrer du folk et de la soul.

Aujourd’hui, le blues rock intègre des éléments tels que la soul, le jazz et aussi des sonorités modernes. C’est exactement ce que fait Jessie Lee & The Alchemists, et cela, de manière redoutablement efficace. Leur new blues rock est parfois sauvage, parfois coloré de nuances presque rêveuses. On ne s’ennuie donc pas aux concerts de ce quintette français emmené par Jessie Lee au chant et à la guitare. On vous garantit une belle soirée sur le thème du “Blues au féminin”.

Le Blues autour du zinc

Beauvais

