Marché paysan, 7 mai 2023, Bayonville.

Dimanche 7 mai 2023 de 9h à 18hDe nombreux producteurs seront présents.Au programme :Vente de produits artisanauxExposition de mobylettes et voitures anciennesEpicerie fine italienneBuvette et petite restaurationRepas du midi à réserver avant le 30 avril.

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 . .

Bayonville 08240 Ardennes Grand Est



Sunday, May 7, 2023 from 9:00 am to 6:00 pmMany producers will be present.On the program:Sale of handicraftsExhibition of mopeds and vintage carsItalian delicatessenBeverage and snacksLunch to be reserved before April 30

Domingo, 7 de mayo de 2023 de 9:00 a 18:00 horas.Numerosos productores estarán presentes.En el programa:Venta de artesaníaExhibición de ciclomotores y coches de épocaDelicatessen italianaBebidas y aperitivosAlmuerzo a reservar antes del 30 de abril

Sonntag, 7. Mai 2023 von 9 bis 18 UhrViele Produzenten werden anwesend sein.Auf dem Programm:Verkauf von handwerklichen ProduktenAusstellung von Mopeds und OldtimernItalienische FeinkostBuvette und kleiner ImbissMittagsessen bitte bis zum 30. April reservieren

Mise à jour le 2023-04-18 par Ardennes Tourisme