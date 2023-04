Noël à Bayonne Divers lieux, 21 décembre 2023, Bayonne.

À compter du 1 décembre, les incontournables de Noël sont à Bayonne.

Grande roue, Marché de Noël, Parades, lâchers de lanternes, illuminations et animations pour les enfants….

2023-12-21 à ; fin : 2023-12-21 . .

Divers lieux

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From December 1, the must-see Christmas events are in Bayonne.

Ferris wheel, Christmas market, parades, lantern releases, illuminations and animations for children…

A partir del 1 de diciembre, las citas ineludibles de la Navidad en Bayona.

Noria, mercado navideño, desfiles, suelta de linternas, iluminaciones y animaciones para niños…

Ab dem 1. Dezember sind die unumgänglichen Weihnachtsangebote in Bayonne zu finden.

Riesenrad, Weihnachtsmarkt, Paraden, Laternenabwurf, Illuminationen und Animationen für Kinder…

Mise à jour le 2023-03-11 par OT Bayonne