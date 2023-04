Noël à Bayonne Divers lieux, 13 décembre 2023, Bayonne.

Les incontournables de Noël sont à Bayonne.

Grande roue, Marché de Noël, parades, lâchers de lanternes, illuminations et animations pour les enfants….

Divers lieux

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The must-see Christmas events are in Bayonne.

Ferris wheel, Christmas market, parades, lantern releases, illuminations and animations for children…

Los eventos navideños imprescindibles están en Bayona.

Noria, mercado navideño, desfiles, suelta de linternas, iluminaciones y animaciones para niños…

Die unumgänglichen Weihnachtsangebote sind in Bayonne zu finden.

Riesenrad, Weihnachtsmarkt, Paraden, Laternenabwurf, Beleuchtung und Animationen für Kinder…

Mise à jour le 2023-03-12 par OT Bayonne