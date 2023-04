Bayonne fête son chocolat Rues de Bayonne, 5 novembre 2023, Bayonne.

Fidèle à la tradition, Bayonne fête son chocolat, autour d’animations gastronomiques et culturelles.

Au programme de ces journées : des visites guidées de la ville, qui retracent l’histoire du chocolat. Mais également des expositions, conférences….

2023-11-05 à ; fin : 2023-11-05 . .

Rues de Bayonne

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Faithful to tradition, Bayonne celebrates its chocolate, with gastronomic and cultural activities.

On the program for these days: guided tours of the city, which trace the history of chocolate. But also exhibitions, conferences…

Fiel a la tradición, Bayona celebra su chocolate con actos gastronómicos y culturales.

En el programa de estos días: visitas guiadas por la ciudad, que recorren la historia del chocolate. Pero también exposiciones, conferencias…

Bayonne bleibt der Tradition treu und feiert seine Schokolade mit gastronomischen und kulturellen Veranstaltungen.

Auf dem Programm stehen Führungen durch die Stadt, die die Geschichte der Schokolade erzählen. Aber auch Ausstellungen, Vorträge…

