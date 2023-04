Tablao Flamenco La Luna Negra, 21 octobre 2023, Bayonne.

Yúrentz, accompagné d’un chanteur, d’un guitariste et d’une palmera partent à la rencontre de l’esprit pur du Flamenco à travers les Palos les plus significatifs, enrichissants, joyeux et larmoyants. La guitare laisse entendre ses premières vibrations de cordes, une voix à la fois suave et roque se fait entendre, les clous sur les planches s’activent.

Les artistes, dans une atmosphère intime et chaleureuse, se mettent à nu, mêlant joie et drame, jusqu’à entrer en transe et ainsi séduire, provoquer, chatouiller, émerveiller et toucher les âmes.

A ce déferlement de gestes, de rythmes et d’émotions, on ne peut rester insensible..

2023-10-21 à ; fin : 2023-10-21 . .

La Luna Negra Rue des Augustins

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Yúrentz, accompanied by a singer, a guitarist and a palmera go to meet the pure spirit of Flamenco through the most significant, enriching, joyful and tearful Palos. The guitar lets its first string vibrations be heard, a voice both suave and roque is heard, the nails on the boards are activated.

The artists, in an intimate and warm atmosphere, lay themselves bare, mixing joy and drama, until they enter into a trance and thus seduce, provoke, tickle, amaze and touch the souls.

To this surge of gestures, rhythms and emotions, one cannot remain insensitive.

Yúrentz, acompañado de un cantaor, un guitarrista y una palmera, se lanza al encuentro del espíritu puro del flamenco a través de los palos más significativos, enriquecedores, alegres y desgarrados. La guitarra deja oír las vibraciones de sus primeras cuerdas, se escucha una voz suave y rockera a la vez, se activan las uñas de las tablas.

Los artistas, en un ambiente íntimo y cálido, se desnudan, mezclando alegría y dramatismo, hasta entrar en trance y así seducir, provocar, hacer cosquillas, asombrar y tocar las almas.

Uno no puede permanecer insensible a este derroche de gestos, ritmos y emociones.

Yúrentz, ein Sänger, ein Gitarrist und eine Palmera machen sich auf den Weg, um den reinen Geist des Flamenco in den bedeutendsten, bereicherndsten, fröhlichsten und tränenreichsten Palos zu finden. Die Gitarre lässt ihre ersten Saitenschwingungen hören, eine sanfte, rockige Stimme ertönt und die Nägel auf den Brettern werden aktiviert.

In einer intimen und warmen Atmosphäre entblößen sich die Künstler, vermischen Freude und Drama, bis sie in Trance fallen und so die Seelen verführen, provozieren, kitzeln, verwundern und berühren.

Die Gesten, Rhythmen und Emotionen sind überwältigend.

Mise à jour le 2023-03-22 par OT Bayonne