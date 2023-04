Festival Points de vue Divers lieux Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Festival Points de vue Divers lieux, 20 octobre 2023, Bayonne. Points de Vue est un événement culturel dédié au Street art au Pays Basque..

2023-10-20 à ; fin : 2023-10-20 . .

Divers lieux

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Points de Vue is a cultural event dedicated to street art in the Basque Country. Points de Vue es un acontecimiento cultural dedicado al arte callejero en el País Vasco. Points de Vue ist eine kulturelle Veranstaltung, die der Street Art im Baskenland gewidmet ist. Mise à jour le 2023-03-07 par OT Bayonne

