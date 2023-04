Humour: Marc Tourneboeuf La Luna Negra, 7 octobre 2023, Bayonne.

« Le récit poétique mais pas chiant d’un amoureux en voyage. »

Après une année riche en émotions, en espoirs, puis finalement en désillusions, Marc décide d’aller passer ses vacances au Portugal…

Malgré le but de cette excursion : retrouver énergie et confiance, il va vite comprendre que ce n’est pas dans ce décor de rêve qu’il trouvera ce qu’il est venu chercher…

Un seul en scène rempli d’humour et de poésie !

Lauréat : Meilleur Auteur Vivant : LES CYRANOS 2022.

2023-10-07 à ; fin : 2023-10-07 . .

La Luna Negra Rue des Augustins

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« The poetic but not boring story of a lover on a journey

After a year rich in emotions, hopes, and finally disillusionment, Marc decides to spend his vacations in Portugal…

Despite the purpose of this trip: to regain energy and confidence, he will quickly understand that it is not in this dream setting that he will find what he came for…

A one-man show full of humor and poetry!

Winner : Best Living Author : THE CYRANOS 2022

« La poética pero no aburrida historia de un enamorado de viaje »

Tras un año rico en emociones, esperanzas y finalmente desilusión, Marc decide irse de vacaciones a Portugal…

A pesar del objetivo de este viaje: recuperar energía y confianza, pronto se dará cuenta de que no es en este marco de ensueño donde encontrará lo que vino a buscar…

¡Un espectáculo unipersonal lleno de humor y poesía!

Ganador: Mejor autor vivo : LES CYRANOS 2022

« Die poetische, aber nicht langweilige Erzählung eines Verliebten auf Reisen »

Nach einem Jahr voller Emotionen, Hoffnungen und schließlich Enttäuschungen beschließt Marc, seinen Urlaub in Portugal zu verbringen…

Trotz des Ziels seines Ausflugs, neue Energie und Zuversicht zu gewinnen, muss er schnell erkennen, dass er in dieser traumhaften Umgebung nicht das finden wird, was er sucht…

Ein Einzelstück voller Humor und Poesie!

Preisträger: Bester lebender Autor : DIE CYRANOS 2022

Mise à jour le 2023-03-22 par OT Bayonne