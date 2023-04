Exposition: Et… Illustrations 2 rue Sainte Catherine, 30 septembre 2023, Bayonne.

Exposition collective d’illustrateurs, caricaturistes et designers avec des livres imprimés, des originaux et même des bijoux !.

2023-09-30 à ; fin : 2023-10-30 . .

2 rue Sainte Catherine L’Artsenal

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Collective exhibition of illustrators, cartoonists and designers with printed books, originals and even jewelry!

Exposición colectiva de ilustradores, dibujantes y diseñadores con libros impresos, originales e incluso joyas

Gruppenausstellung von Illustratoren, Karikaturisten und Designern mit gedruckten Büchern, Originalen und sogar Schmuck!

