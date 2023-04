Théâtre musical: carte blanche aux chimères La Luna Negra, 29 septembre 2023, Bayonne.

Trois récits imbriqués ; trois temporalités…

1944 ; un coin de rivière, une famille heureuse, une journée d’été qui s’achève à Oradour-sur-Glane. Des années plus tard, une petite fille allemande découvre par hasard l’uniforme paternel de la division « Das Reich ». Plus tard encore, devenue adulte et journaliste, la jeune femme prend sa valise, le train et loue une chambre d’hôtel pour voir, expier et ne pas oublier sa propre histoire et les sombres raisons qui la poussent à écrire..

Three intertwined stories; three temporalities?

1944; a river corner, a happy family, a summer day that ends in Oradour-sur-Glane. Years later, a little German girl discovers by chance her father’s uniform of the « Das Reich » division. Later still, as an adult and journalist, the young woman takes her suitcase, the train and rents a hotel room to see, atone for and not forget her own history and the dark reasons that drive her to write.

Tres historias entrelazadas; ¿tres temporalidades?

1944; un rincón de río, una familia feliz, un día de verano que termina en Oradour-sur-Glane. Años más tarde, una niña alemana descubre por casualidad el uniforme de su padre de la división « Das Reich ». Más tarde aún, ya adulta y periodista, la joven hace la maleta, toma el tren y alquila una habitación de hotel para ver, expiar y no olvidar su propia historia y las oscuras razones que la impulsan a escribir.

Drei ineinander verwobene Erzählungen, drei Zeiträume?

1944: ein Flussufer, eine glückliche Familie, ein Sommertag, der in Oradour-sur-Glane endet. Jahre später entdeckt ein kleines deutsches Mädchen zufällig die väterliche Uniform der Division « Das Reich ». Noch später, als Erwachsene und Journalistin, nimmt die junge Frau ihren Koffer, den Zug und mietet ein Hotelzimmer, um ihre eigene Geschichte und die dunklen Gründe, die sie zum Schreiben veranlassen, zu sehen, zu sühnen und nicht zu vergessen.

