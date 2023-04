Humour lyrique: on va s’aimer La Luna Negra, 23 septembre 2023, Bayonne.

Elle est chanteuse, il est chanteur, ils sont en couple et tendrement féroces. Ils s’aiment mais ça ne se passe pas toujours comme prévu, alors il sont tour à tour jaloux, doux, tendres, de mauvaise foi,… tout ça pour continuer à s’aimer.

Tous les ingrédients sont réunis pour faire de ce spectacle musical un moment de rires et d’émotions..

2023-09-23 à ; fin : 2023-09-23 . .

La Luna Negra Rue des Augustins

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



She is a singer, he is a singer, they are a couple and tenderly fierce. They love each other but it doesn’t always go as planned, so they are alternately jealous, sweet, tender, bad faith,? all to continue to love each other.

All the ingredients are gathered to make this musical a moment of laughter and emotions.

Ella es cantante, él es cantante, son pareja y tiernamente fieros. Se quieren, pero no siempre sale como planean, así que se alternan los celos, la dulzura, la ternura, la mala fe,… todo para seguir queriéndose.

Todos los ingredientes están ahí para hacer de este musical un momento de risas y emoción.

Sie ist Sängerin, er ist Sänger, sie sind ein Paar und zärtlich wild. Sie lieben sich, aber es läuft nicht immer nach Plan, also sind sie abwechselnd eifersüchtig, sanft, zärtlich, böswillig, … alles nur, um sich weiterhin zu lieben.

Alle Zutaten sind vereint, um dieses Musical zu einem Moment des Lachens und der Emotionen zu machen.

Mise à jour le 2023-03-22 par OT Bayonne