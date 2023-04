One man show: Hassan de Monaco La Luna Negra, 9 septembre 2023, Bayonne.

Hassan raconte dans ce one man tout public et rassembleur sa vie atypique : d’origine marocaine, il a vécu toute sa vie en Principauté de Monaco. Une situation singulière dans un lieu particulier. Aujourd’hui, il partage sa vie entre son métier d’anesthésiste au Centre Hospitalier Princesse Grace et la scène.

Avec en fil rouge un hommage à ses parents, Hassan nous parle de son enfance, de Monaco, de l’hôpital, … toutes les étapes qui l’ont mené à la scène..

La Luna Negra Rue des Augustins

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In this one-man show, Hassan recounts his atypical life: of Moroccan origin, he has lived all his life in the Principality of Monaco. A singular situation in a particular place. Today, he divides his life between his job as an anesthesiologist at the Princess Grace Hospital and the stage.

With a tribute to his parents, Hassan tells us about his childhood, Monaco, the hospital, ? all the steps that led him to the stage.

En este espectáculo unipersonal, Hassan relata su atípica vida: de origen marroquí, ha vivido toda su vida en el Principado de Mónaco. Una situación singular en un lugar particular. Hoy divide su vida entre su trabajo de anestesista en el Hospital Princesa Grace y el escenario.

Con un homenaje a sus padres, Hassan nos habla de su infancia, de Mónaco, del hospital y de todos los pasos que le llevaron al escenario.

Hassan erzählt in diesem publikumswirksamen und verbindenden One-Man-Show seine atypische Lebensgeschichte: Er ist marokkanischer Abstammung und hat sein ganzes Leben im Fürstentum Monaco verbracht. Eine einzigartige Situation an einem besonderen Ort. Heute teilt er sein Leben zwischen seinem Beruf als Anästhesist im Centre Hospitalier Princesse Grace und der Bühne.

Mit einer Hommage an seine Eltern als rotem Faden erzählt Hassan von seiner Kindheit, von Monaco, vom Krankenhaus, ? von allen Etappen, die ihn zur Bühne führten.

