Feria de l’atlantique Arènes de Bayonne Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Feria de l’atlantique Arènes de Bayonne, 2 septembre 2023, Bayonne. Matin, novillada avec picadors.

Après midi, corrida de 6 toreros..

2023-09-02 à ; fin : 2023-09-02 . .

Arènes de Bayonne Avenue des fleurs

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Morning, novillada with picadors.

Afternoon, bullfight with 6 bullfighters. Por la mañana, novillada con picadores.

Tarde, corrida de toros con 6 toreros. Vormittag, Novillada mit Picadoren.

Nachmittags: Stierkampf mit 6 Toreros. Mise à jour le 2023-03-25 par OT Bayonne

Détails Catégories d’Évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Arènes de Bayonne Adresse Arènes de Bayonne Avenue des fleurs Ville Bayonne Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Arènes de Bayonne Bayonne

Arènes de Bayonne Bayonne Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayonne/

Feria de l’atlantique Arènes de Bayonne 2023-09-02 was last modified: by Feria de l’atlantique Arènes de Bayonne Arènes de Bayonne 2 septembre 2023 ARENES DE BAYONNE BAYONNE

Bayonne Pyrénées-Atlantiques