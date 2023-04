Festival Paseo Divers lieux, 29 août 2023, Bayonne.

Une programmation pluridisciplinaire en cœur de ville avec des concerts, de la danse, des projections et des expositions..

2023-08-29 à ; fin : 2023-08-29 . .

Divers lieux

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A multidisciplinary program in the heart of the city with concerts, dance, projections and exhibitions.

Un programa multidisciplinar en el corazón de la ciudad con conciertos, danza, proyecciones y exposiciones.

Ein multidisziplinäres Programm im Herzen der Stadt mit Konzerten, Tanz, Filmvorführungen und Ausstellungen.

Mise à jour le 2023-03-11 par OT Bayonne