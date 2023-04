Meeting Ferrari: manifestation caritative Place des Basques Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Meeting Ferrari: manifestation caritative Place des Basques, 26 août 2023, Bayonne. Baptême en Ferrari en faveur des enfants dans le besoin, organisé par le Lion’s club..

2023-08-26 à ; fin : 2023-08-26 17:30:00. .

Place des Basques

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Lion’s Club Baptism in a Ferrari for Children in Need Bautizo en un Ferrari para niños necesitados, organizado por el Club de Leones. Ferrari-Taufe zugunsten bedürftiger Kinder, organisiert vom Lion’s Club. Mise à jour le 2023-03-11 par OT Bayonne

