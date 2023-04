One woman show: Lucie Carbone La Luna Negra, 25 août 2023, Bayonne.

Après Hypokhâgne, Khâgne, Sciences Po et une carrière professionnelle toute tracée, Lucie chamboule tout et se lance sur les planches qu’elle brûle rapidement. Révélation du Festival off d’Avignon, elle a récemment remporté le festival des InSo’Nantes ainsi que le prix du Jury au festival Drôlement bien. Elle dévoile tout son talent actuellement sur la célèbre scène parisienne du Point Virgule.

Avec son spectacle « Jour de fête », Lucie promet un moment aussi chaleureux qu’une raclette en plein mois d’août, aussi doux qu’un agneau avant Pâques, aussi léger qu’une plume sous hélium et surtout la joie de se rencontrer « facie ad faciem »..

2023-08-25

La Luna Negra Rue des Augustins

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



After Hypokhâgne, Khâgne, Sciences Po and a professional career all mapped out, Lucie turns everything upside down and launches herself on the stage, which she quickly burns up. Revelation of the Avignon Off Festival, she recently won the InSo’Nantes Festival as well as the Jury Prize at the Drôlement bien Festival. She is currently revealing all her talent on the famous Parisian stage of Point Virgule.

With her show « Jour de fête », Lucie promises a moment as warm as a raclette in the middle of August, as soft as a lamb before Easter, as light as a feather under helium and above all the joy of meeting each other « facie ad faciem ».

Después de Hypokhâgne, Khâgne, Sciences Po y una carrera profesional ya trazada, Lucie lo pone todo patas arriba y se lanza a la escena, que abrasa rápidamente. Revelación en el Festival Off de Aviñón, acaba de ganar el festival InSo’Nantes, así como el Premio del Jurado en el festival Drôlement bien. Actualmente despliega todo su talento en el famoso escenario parisino del Point Virgule.

Con su espectáculo « Jour de fête », Lucie promete un momento tan cálido como una raclette en pleno agosto, tan dulce como un cordero antes de Pascua, tan ligero como una pluma bajo el helio y, sobre todo, la alegría de encontrarse « facie ad faciem ».

Nach Hypokhâgne, Khâgne, Sciences Po und einer vorgezeichneten beruflichen Karriere stellte Lucie alles auf den Kopf und wagte sich auf die Bühne, wo sie schnell Feuer fing. Sie wurde beim Festival off d’Avignon entdeckt und gewann kürzlich das Festival InSo’Nantes sowie den Preis der Jury beim Festival Drôlement bien. Derzeit zeigt sie ihr ganzes Talent auf der berühmten Pariser Bühne des Point Virgule.

Mit ihrem Stück « Jour de fête » verspricht Lucie einen Moment, der so warm ist wie ein Raclette mitten im August, so süß wie ein Lamm vor Ostern, so leicht wie eine Feder unter Helium und vor allem die Freude, sich « facie ad faciem » zu begegnen.

