Fêtes de Bayonne Divers lieux, 26 juillet 2023, Bayonne.

La magie de ces cinq jours de liesse repose sur un certain art de (faire) la fête, sur des coutumes et des traditions qui rassemblent les festayres. Depuis l’ouverture jusqu’à la clôture, les principales animations diurnes et nocturnes sont organisées avec la volonté profonde de faire vivre les traditions bayonnaises.

Ainsi, d’année en année, le réveil du roi, les courses de vaches, le corso, le karrikaldi, les défilés et les rassemblements de chorales… sont les temps forts des Fêtes, autant de moments incontournables dont on est acteur autant que spectateur..

2023-07-26 à ; fin : 2023-07-30 . .

Divers lieux

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The magic of these five days of jubilation is based on a certain art of celebrating, on customs and traditions that bring together the festayres. From the opening to the closing, the main daytime and nighttime activities are organized with the deep desire to keep Bayonne’s traditions alive

Thus, from year to year, the awakening of the king, the cow races, the parade, the karrikaldi, the parades and the choral gatherings… are the highlights of the Festivities, as many moments that are not to be missed and in which one is an actor as well as a spectator.

La magia de estos cinco días de júbilo se basa en un cierto arte de celebrar, en costumbres y tradiciones que unen a los festeros. Desde la inauguración hasta la clausura, los principales actos diurnos y nocturnos se organizan con el profundo deseo de mantener vivas las tradiciones de Bayona

Así, de año en año, el despertar del rey, las carreras de vacas, el desfile, el karrikaldi, los desfiles y las reuniones corales… son los momentos culminantes de las Fiestas, tantos momentos que no se pueden ignorar, en los que uno es actor y también espectador.

Der Zauber dieser fünf ausgelassenen Tage beruht auf einer gewissen Kunst des Feierns, auf Bräuchen und Traditionen, die die Festbesucher zusammenbringen. Von der Eröffnung bis zum Abschluss werden die wichtigsten Tages- und Nachtveranstaltungen mit dem tiefen Wunsch organisiert, die Traditionen Bayons am Leben zu erhalten

So sind Jahr für Jahr das Erwachen des Königs, das Kuhrennen, der Korso, der Karrikaldi, die Umzüge und die Chorversammlungen… die Höhepunkte der Fêtes, so viele unumgängliche Momente, bei denen man sowohl Akteur als auch Zuschauer ist.

Mise à jour le 2023-03-25 par OT Bayonne