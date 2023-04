Braderie de l’été, 22 juillet 2023, Bayonne.

Du 22 au 25/07 : 4 jours de braderies des commerçants sédentaires en centre-ville de Bayonne

Le 24 et 25/07 : les ambulant en plus des commerçants sédentaires en centre-ville de Bayonne.

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-25 . .

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From 22 to 25/07 : 4 days of sales by the sedentary traders in downtown Bayonne

24 and 25/07: itinerant traders in addition to the sedentary traders in downtown Bayonne

Del 22 al 25/07: 4 días de venta de los comerciantes sedentarios en el centro de Bayona

Del 24 al 25/07: comerciantes ambulantes además de los establecidos en el centro de Bayona

Vom 22. bis 25.07.: 4 Tage Ausverkauf der sesshaften Händler im Stadtzentrum von Bayonne

Am 24. und 25.07.: Ambulante Händler zusätzlich zu den stationären Händlern im Stadtzentrum von Bayonne

Mise à jour le 2023-03-15 par OT Bayonne