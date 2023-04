Imitateur voix: Pierre Yves Noël La Luna Negra, 22 juillet 2023, Bayonne.

Pierre-Yves Noël vous propose une visite guidée de son musée des voix. Stars éternelles qui reviennent hanter l’actu et les sujets de société qui grisent notre quotidien. Les confessions absurdes sont de rigueur, à la fois piquantes, tendres, émouvantes et mortellement drôles. Avec, entre autres, les spectres de Coluche, Piaf, Bedos, Villeret, Claude François, Dalida, Elie Kakou, Christophe, Bashung, Belmondo, Aznavour, Hallyday, etc.

Un spectacle unique dans lequel Pierre-Yves Noël livre une performance exceptionnelle..

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 . .

La Luna Negra Rue des Augustins

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Pierre-Yves Noël offers you a guided tour of his museum of voices. Eternal stars who come back to haunt the news and the subjects of society that intoxicate our daily lives. Absurd confessions are de rigueur, at once piquant, tender, moving and deadly funny. With, among others, the spectres of Coluche, Piaf, Bedos, Villeret, Claude François, Dalida, Elie Kakou, Christophe, Bashung, Belmondo, Aznavour, Hallyday, etc.

A unique show in which Pierre-Yves Noël delivers an exceptional performance.

Pierre-Yves Noël le propone una visita guiada a su museo de voces. Estrellas eternas que vuelven a rondar la actualidad y los temas sociales que hacen nuestra vida cotidiana mucho más apasionante. Las confesiones absurdas son de rigor, a la vez picantes, tiernas, conmovedoras y mortalmente divertidas. Con, entre otros, los espectros de Coluche, Piaf, Bedos, Villeret, Claude François, Dalida, Elie Kakou, Christophe, Bashung, Belmondo, Aznavour, Hallyday, etc.

Un espectáculo único en el que Pierre-Yves Noël ofrece una actuación excepcional.

Pierre-Yves Noël lädt Sie zu einer Führung durch sein Museum der Stimmen ein. Ewige Stars, die wiederkehren, um die Nachrichten und die gesellschaftlichen Themen, die unseren Alltag bestimmen, zu verfolgen. Absurde Geständnisse sind an der Tagesordnung, die gleichzeitig pikant, zärtlich, rührend und tödlich komisch sind. Unter anderem mit den Gespenstern von Coluche, Piaf, Bedos, Villeret, Claude François, Dalida, Elie Kakou, Christophe, Bashung, Belmondo, Aznavour, Hallyday und anderen.

Eine einzigartige Show, in der Pierre-Yves Noël eine außergewöhnliche Performance abliefert.

Mise à jour le 2023-03-21 par OT Bayonne