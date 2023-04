Concert Gims et Dadju Arènes de Bayonne, 20 juillet 2023, Bayonne.

Pour la première fois, GIMS et DADJU seront réunis pour des concerts exceptionnels !

Une tournée des festivals 2023 qui sera l’occasion de (re)-découvrir en live les titres qu’ils partagent en duo et leurs plus grands tubes..

Arènes de Bayonne Avenue des Fleurs

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For the first time, GIMS and DADJU will be together for exceptional concerts!

A festival tour 2023 which will be the occasion to (re)-discover live the titles they share as a duo and their greatest hits.

Por primera vez, GIMS y DADJU estarán juntos en conciertos excepcionales

Una gira de festivales 2023 que será una oportunidad para (re)descubrir en directo las canciones que comparten como dúo y sus grandes éxitos.

Zum ersten Mal werden GIMS und DADJU für außergewöhnliche Konzerte zusammenkommen!

Auf ihrer Festival-Tour 2023 können Sie ihre gemeinsamen Songs und ihre größten Hits live (wieder-)entdecken.

