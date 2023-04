Humour noir: Farid Amziane La Luna Negra, 14 juillet 2023, Bayonne.

Dans ce nouvel opus, Farid se livre comme jamais… Avec la plume qu’on lui connaît, il aborde l’hypersensibilité dans toute sa splendeur… Se serait-il radouci ? Pas sûr….

Farid Amziane est un habitué de La Luna Negra depuis ses débuts.

De « Farid se met à table » au triptyque des « Confidences », vous l’avez vu grandir jusqu’à maturité, puis se découvrir avec « Farid est Heureux », « Farid est Sage »…

Déconseillé aux moins de 16 ans..

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 . .

La Luna Negra Rue des Augustins

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In this new opus, Farid reveals himself as never before? With the pen that we know him, he approaches the hypersensitivity in all its splendor… Has he mellowed? Not sure….

Farid Amziane has been a regular at La Luna Negra since the beginning.

From « Farid se met à table » to the triptych of « Confidences », you have seen him grow to maturity, then discover himself with « Farid est Heureux », « Farid est Sage »…

Not recommended for children under 16.

En esta nueva obra, Farid se revela como nunca antes.. Con la pluma que le caracteriza, aborda la hipersensibilidad en todo su esplendor… ¿Se ha suavizado? No estoy seguro….

Farid Amziane es un habitual de La Luna Negra desde sus inicios.

Desde « Farid se met à table » hasta el tríptico de « Confidences », le has visto madurar, luego descubrirse con « Farid est Heureux », « Farid est Sage »…

No recomendado para menores de 16 años.

In diesem neuen Werk gibt Farid so viel von sich preis wie nie zuvor Mit seiner bekannten Feder spricht er über Hypersensibilität in all ihrer Pracht… Hat er sich beruhigt? Nicht sicher….

Farid Amziane ist seit den Anfängen von La Luna Negra ein Stammgast.

Von « Farid se met à table » bis zum Triptychon « Confidences » haben Sie gesehen, wie er zur Reife heranwuchs und sich dann mit « Farid est Heureux », « Farid est Sage »… selbst entdeckte.

Abgeraten für Personen unter 16 Jahren.

